Відома дата, коли Шевченко проведе перше тренування у Дженоа

8 листопада 2021 , 12:42
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Buon Calcio a Tutti

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко незабаром розпочне виконувати свої обов'язки в італійському клубі. В понеділок, 8 листопада, екснаставник збірної України прибуде до Італії.

Шевченко незабаром приступить до тренування нової команди 

Увечері 8 листопада Андрій Шевченко прибуде в Ґенуя. Його помічник Мауро Тассотті також відправиться з ним до Італії. 

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Перше тренування українець проведе 9 листопада.

Також буде названо решту асистентів Шевченка. Ймовірно, що до команди також доєднаються Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Презентація нового тренера Дженоа може відбутися на стадіоні "Луїджі Ферраріс".

  • Андрій Шевченко очолив італійський клуб Дженоа. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року.
  • Наразі "грифони" посідають лише 17 місце серед 20 клубів Серії А.
  • Для українського фахівця першим матчем з новою командою може стати зустріч з Ромою 21-го листопада.
Автор: Дарина Жданович