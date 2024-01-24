Динамо пролило світло на відновлення Ярмоленка: коли лідер повернеться на поле
Джерело:офіційний сайт Динамо Київ
Футболісти київського Динамо розпочали підготовку до другої частини сезону-2023/2024. Гравці під керівництвом Олександра Шовковського тренуються у Туреччині.
Разом із командою на закордонний збір вирушив один із лідерів команди та досвідчений футболіст Андрій Ярмоленко. Щоправда, капітан збірної України тренується за індивідуальною програмою.
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Відновлення Ярмоленка
Правий вінгер виконує бігові вправи під пильним наглядом фізіотерапевтів "біло-синіх". Після чого розпочне роботу з м'ячем.
Повернення Ярмоленка до загальної групи киян планується під час другої частини закордонного збору.
Нагадаємо, що 10 жовтня 2023-го року Андрія було прооперовано в одній із клінік Барселони. Тоді повідомлялось, що реабілітація вінгера триватиме близько 4-х місяців.
Декілька днів тому Ярмоленко сам розповів про те, як триває його відновлення від травми.
Відзначимо! У цьому сезоні-2023/2024 Ярмоленко провів за Динамо 9 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Андрій повернувся до киян влітку 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2025-го.
Динамо закінчило першу частину сезону на 5-му місці УПЛ, набравши 28 балів у 14-ти зіграних поєдинках.
Вже 26 січня підопічні Шовковського проведуть контрольний спаринг проти Балкані. Загалом відомо про 8 товариських зустрічей киян на закордонних зборах у Туреччині
З ким зіграє Динамо на зборах у Туреччині:
- Балкані (Косово) – 26 січня
- Легія (Польща) – 29 січня
- Пахтакор (Узбекистан) – 30 січня
- Левскі (Болгарія) – 2 лютого
- Лієпая (Латвія) – 8 лютого
- Шкендія (Північна Македонія) – 9 лютого
- РФШ (Латвія) – 12 лютого
- Шериф (Молдова) – 17 лютого