Могла трішки поповнити свій призовий фонд за сезон

Цього разу Підсумковий турнір WTA буде без українок. Еліна Світоліна отримала шанс поїхати у Мексику у ролі запасної, але відмовилась від такої можливості.

До теми Українка не буде запасною: Світоліна не поїде на Підсумковий турнір WTA

Найкраща тенісистка України могла гарантовано заробити за турнір 40 тисяч доларів. Саме таку суму отримує тенісистка, яка їде на ці змагання у статусі запасної, не виходячи на корт. Однак за хороших розкладів, тобто відмов суперниць у груповому раунді, могла Еліна заробити і більше.

Важливо! Призовий фонд Підсумкового турніру WTA-2021 – 5 мільйонів доларів. Цікаво, що це майже утричі менше, ніж було у 2019 році (14 мільйонів). Змагання відбуватимуться із 10 – 17 листопада.

За кожен її наступний матч, не залежно, який би був його підсумковий результат, 26-річна тенісистка з Одеси отримала б ще додатково по 20 тисяч доларів.

Учасниці групового раунду за один зіграний поєдинок отримують по 70 тисяч. За кожен наступний ця сума збільшується ще на 20 тисяч. Вихід до півфіналу дозволить заробити ще по додаткових 30 тисяч.

Тенісистка, яка здобуде перемогу у фіналі зможе заробити призові гроші, які виграла у груповому раунді плюс додати ще до свого бюджету 1 мільйон 240 тисяч доларів. Спортсменка, яка поступиться у вирішальному матчі, отримає за нього також зароблені раніше гроші плюс 420 тисяч доларів.

Зараз тенісистки поділені на дві групи по чотири учасниці, де зіграють по одному поєдинку з кожною із суперниць.

У півфінали пройдуть лише по дві найкращі.

Переможниця турніру в одиночному розряді зможе забрати 1500 очок та 1 мільйон 680 тисяч доларів призових.

Учасниці, які поїхали у Мексику: Аріна Соболенко (Білорусь), Барбора Крейчикова (Чехія), Кароліна Плішкова (Чехія), Марія Саккарі (Греція), Іга Швьонтек (Польща), Гарбіньє Мугуруса (Іспанія), Паула Бадоса (Іспанія) та Анетт Контавейт (Естонія).

Світоліна вже тричі відбиралась до Підсумкового турніру, де двічі доходила до фіналу. У 2018 році Еліна переграла у вирішальному матчі американку Слоун Стівенс, а вже наступного року прикро поступилась австралійці, а тепер вже першій ракетці світу Ешлі Барті.