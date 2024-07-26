Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі

Чергові літні Олімпійські ігри цього року прийматиме столиця Франції. Спортивні вболівальники зануряться у 17-денний марафон подій, де будуть розіграні сотні медалей.

У Парижі розпочинаються 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Столиця Франції проводитиме змагання з 26 липня по 11 серпня цього року, пише 24 Канал.

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Початок спортивного марафону

На турнір з'їхались майже 11 тисяч спортсменів з усього світу. Серед них буде розіграно 329 комплектів нагород у 32-х різних видах спорту. Скейтбординг, скелелазіння та серфінг повернуться у програму після паузи на ОІ-2020.

У свою чергу на Олімпіаді дебютуватиме брейкдансинг. Україну на змаганнях представлять 140 спортсменів у 23-х видах спорту. Найбільше представництво (25) матиме легка атлетика.

Тим часом, 26 липня в Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пройде вона в Садах Трокадеро, а також на річці Сена. Захід включатиме в себе шоу-програму з національними елементами країни-господарки Франції.

Серед запрошених зірок будуть Селін Діон та Леді Гага. Також глядачі побачать парад спортсменів, в тому числі і Україну, а також запалення олімпійського вогню. Відкривати Ігри-2024 буде президент Франції Еммануель Макрон.

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Де дивитися

Дивитися онлайн церемонію відкриття Олімпійських ігор-2024 вболівальники зможуть на каналах Суспільного, а саме:

Перший канал Суспільного

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

Початок – о 20:30 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття Олімпіади-2024. Тут також будуть опубліковані найцікавіші моменти з події, а також фото та відео.