Прихильниця Лукашенка та чемпіонка ОІ: з ким зіграють українки на турнірі Ролан Гаррос

У неділю, 28 травня, на кортах в Парижі стартує Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. У основній сітці турніру точно візьмуть участь 5 українських тенісисток.

Найближчі два тижні вся увага любителів тенісу буде прикута до Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, відомому як Ролан Гаррос. До основної сітки жіночого турніру потрапили 5 представниць України: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл та Еліна Світоліна, пише 24 Канал.

Варте уваги Лише одна людина прямо зі мною поговорила у перший день війни, – Цуренко про емпатію від росіян

Хто в суперниках українок

25 травня відбулося жеребкування в одиночному розряді турніру в Парижі. У першому раунді найскладніші суперниці дісталися Лесі Цуренко та Марті Костюк. Втім, про все по черзі.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№25 WTA) свій перший матч на турнірі зіграє проти Діан Паррі з Франції (№77 WTA). Українка третій рік поспіль виступить в основній сітці Ролан Гаррос. У двох попередніх розіграшах вона діставалася другого кола.

Найскладніша суперниця дісталася Марті Костюк (№39 WTA). Киянка протистоятиме на корті другій ракетці світу Аріні Соболенко з Білорусі. Скандальна тенісистка відома підтримкою диктатора Лукашенка та невиразною позицією щодо війни в Україні.

Костюк четвертий раз візьме участь у основній сітці турніру в Парижі. Найвище досягнення українки – 1/8 фіналу в 2021 році.

Жереб обрав в суперники Лесі Цуренко (№63 WTA) олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Барбору Крейчикову з Чехії (№13 WTA). Титулована тенісистка вигравала Ролан Гаррос у 2021 році.

Для української тенісистки нинішній Відкритий чемпіонат Франції стане дев'ятим в кар'єрі. Найкращий результат українки – 1/8 фіналу у 2018 році.

Катерина Байндл (№80 WTA) у першому колі змагатиметься з переможницею кваліфікації або лакі-лузером. Раніше Катерина 5 разів грала в основній сітці турніру в Парижі. Двічі вона діставалася другого кола.

Еліна Світоліна, яка потрапила в основну сітку французького "мейджора" завдяки захищеному рейтингу, проведе матч проти Мартіни Тревізан з Італії (№26 WTA).

Експерша ракетка України вдесяте зіграє на Ролан Гаррос. Тричі Еліна виходила до чвертьфіналу (2015, 2017, 2020).

Ґрунтовий турнір у Франції триватиме з 28 травня до 11 червня. Ролан Гаррос є одним з чотирьох турнірів серії Grand Slam. Він проходить після Відкритого чемпіонату Австралії, але перед Вімблдонським турніром та Відкритим чемпіонатом США.

До слова. В основну сітку ще може потрапити Даяна Ястремська, яка веде боротьбу у кваліфікації. На жаль, Дар'я Снігур не змогла потрапити в основу турніру.