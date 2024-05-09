Наразі обидва претенденти вже знаходяться в Австралії, де виходять на фінішну пряму своєї підготовки. 9 травня пройшла пресконференція боксерів.
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Боксери не відводили один від одного погляд
На пресконференції Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа пройшла битва поглядів. Боксери не відводили один від одного погляд і не кліпали цілих три хвилини.
Дуель поглядів Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа: дивіться відео
У разі перемоги, наступним суперником Ломаченка може стати Шакур Стівенсон, якщо той теж здобуде перемогу у своєму бою в липні.
Зазначимо, що в Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.