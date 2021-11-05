Відіграв увесь матч: 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України
5 листопада 2021 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:Главком
70-річний Петро Федоренко провів весь матч на першість Києво-Святошинського району між гостомельським Факелом та СК Хотів, що дозволило йому стати найстаршим гравцем в історії українського футболу.
Федоренко народився 8 липня 1951 року у селі Хотів, за команду якого виступає протягом останніх 55 років.
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У Книзі Рекордів Гіннеса подібний рекорд належить єгиптянину Еззелдіну Бахадеру, який вийшов на поле у віці 74 років і 11 місяців. Попередній рекорд встановив ізраїльтянин Ісаак Хайік, який зіграв у 73 роки.Нагородження Петра Федоренка відбудеться 7 листопада під час фіналу Кубка Києво-Святошинського району.
Що відомо про Федоренка
- Понад 55 років він грав за футбольну команду рідного селища. Ігрове амплуа – лівий захисник. З 1965 року футболіст захищає кольори ФК Хотів.
- З кінця 80-х років минулого століття Федоренко очолював рідну команду як граючий тренер і організатор.