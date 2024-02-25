Драма з одноклубником Ігнатенка: форвард Бордо перебуває у штучній комі після зіткнення головами

Моторошний інцидент відбувся під час матчу французької Ліги 2 між Бордо та Генгамом. Жахливу травму отримав форвард "жирондинців" Альберт Еліс.

У суботу, 24 лютого, відбувся матч 26-го туру Ліги 2, в якому Бордо на власному полі приймав Генгам. На першій хвилині поєдинку форвард "жирондинців" Альберт Еліс та захисник гостей Донасьєн Гоміс зіткнулися головами.

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Постраждалому футболісту зробили операцію

Поєдинок довелося зупинити на вісім хвилин. Через сильний удар Еліс втратив свідомість. Його одразу доставили до лікарні, де ввели у штучну кому.

Відео зіткнення

За інформацією французьких ЗМІ, форвард Бордо в ніч з 24 на 25 лютого переніс операцію. За попередніми даними вона пройшла успішно. Одноклубники та сім'я Еліса очікують новин про стан його здоров'я.

Захисник Генгама Гоміс попри зіткнення дограв поєдинок. Він зізнався, що випадково завдав черепно-мозкової травми постраждалому.

Думаю, він бив по м'ячу першим, і я вдарив його. На мить я теж був у заціпенінні. Він втратив свідомість. Сподіваюся, йому стане краще,

– сказав Гоміс.

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою Бордо з рахунком 1:0. Гравець збірної України Данило Ігнатенко відіграв за "жирондинців" весь матч. Після 26-ти зіграних матчів Бордо знаходиться на 13-му місці Ліги 2.