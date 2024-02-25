Інцидент з нокаутом стався на 67-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубка Уругваю. Після навісу з флангу гравець Ла Луїса Браян Кордара спробував виконати удар бісеклетою. Проте щось пішло не за планом.

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Це футбол чи ММА

Замість м'яча нога Кордара влучила у голову футболіста Данубіо Хоакіна Фернандеса. Удар був такої сили, що постраждалий довго не міг прийти до тями.

В результаті інциденту 21-річний центральний півзахисник кілька хвилин пролежав на газоні. Згодом він зумів пересилити біль та продовжити матч. Однак після фінального свистка Хоакін Фернандес залишав поле зі сльозами на очах.

Відео нокауту під час матчу Кубка Уругваю

Зазначимо, що винуватець нокауту отримав від арбітра жовту картку. Матч завершився перемогою Данубіо з рахунком 1:0. Переможний гол був забитий на 89-й хвилині поєдинку.