Ф'юрі з Чісорою поїли бургерів після епічної битви: кумедне відео за лаштунками рингу

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі продовжує нехтувати правилами здорового харчування. Після поєдинку проти Чісори обидва боксери відвели душу смачним перекусом.

Третій поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори завершився впевненою перемогою "Циганського короля". 38-річний ветеран не зміг пред'явити жодних аргументів проти потужного чемпіона WBC.

Читайте також "Не забувайте, що Усик – українець": промоутер Ф'юрі відреагував на перепалку суперників

Не дивлячись розгромну поразку Чісора залишається в дружніх відносинах з Ф'юрі. Після поєдинку "Циганський король" завітав до поважного ветерана і вони разом поласували великими бургерами.

Під час страви Ф'юрі виглядав дуже задоволеним, погладжуючи свій драглистий живіт. Очевидно, така їжа до вподоби скандалісту.

Відео трапези виклав у Twitter співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Нагадаємо, бій між боксерами відбувся у ніч з 3 на 4 грудня у Лондоні. Рефері зупинив одностороннє побиття Чісори наприкінці 10-го раунду.

Тайсон Ф'юрі провів 34 поєдинки на професійному рингу, 33 з яких завершилися його перемогою. В одному з боїв проти Деонтея Вайлдера було зафіксовано нічию. Дерек Чісора здобув 33 перемоги в 46 боях. В пасиві британця 13 поразок, в тому числі українцям Олександру Усику та Віталію Кличку.