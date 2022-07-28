Бущан став героєм матчу Фенербахче – Динамо, принісши перемогу: відео усіх сейвів воротаря

Київське Динамо зуміло перемогти турецький Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Героєм поєдинку в Стамбулі став голкіпер Георгій Бущан, який неодноразово рятував свою команду від пропущених голів.

Перший матч між Динамо та Фенербахче закінчився внічию 0:0. Тоді футболісти турецької команди шість разів пробивали у площину воріт Бущана, але забити йому не зуміли.

У матчі-відповіді в Стамбулі гравці "жовтих канарок" теж створили чимало моментів біля воріт українського воротаря. Але перемогу святкувало Динамо.

Детальніше Динамо у надзвичайно напруженому матчі перемогло Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів: відео

Загалом за весь другий матч по воротах Бущана пробивали 19 разів, 8 з яких – у площину воріт. І воротар записав на свій рахунок аж сім сейвів. Ще одного разу його "підстрахувала" штанга. І лише один момент на 89-й хвилині закінчився голом у його ворота – коли після подачі з кутового він не дотягнувся до м'яча, і Салай зумів зрівняти рахунок.

Топові сейви Бущана в матчі проти Фенербахче

на 22-й хвилині відбив м'яч після удару Валенсії майже з лінії поля. Перед тим вчасно вийшов з воріт, не давши Кінгу як слід пробити по воротах;

у другому таймі на 50-й хвилині вчасно вийшов з воріт та кинувся в ноги Кінгу, який отримав пас на хід від Емре Мора;

на 70-й хвилині коліном відбив удар Валенсії з пенальті;

на 78-й хвилині після подачі зі штрафного від Креспо Бущан у стрибку дістав м'яч, який летів у верхній дальній кут воріт після удару головою від суперника;

Брума на 88-й хвилині вирішив прострелити у штрафний майданчик. Але в нього м'яч "звалився" з ноги, тож випадково вийшов небезпечний удар під штангу. Але Бущан у стрибку відреагував на цей удар;

на 120-й хвилині зустрічі Бущан ще раз продемонстрував свою чудову реакцію та стрибучість, коли дотягнувся до м'яча після удару Дурсуна головою.

Відео усіх сейвів Бущана у матчі проти Фенербахче