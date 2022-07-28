Первый матч между Динамо и Фенербахче закончился вничью 0:0. Тогда футболисты турецкой команды шесть раз пробивали в створ ворот Бущана, но забить ему не сумели.

В ответном матче в Стамбуле игроки "желтых канареек" тоже создали немало моментов у ворот украинского вратаря. Но победу праздновало Динамо.

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Всего за весь второй матч по воротам Бущана пробивали 19 раз, 8 из которых – в створ ворот. И вратарь записал на свой счет семь сейвов. Еще однажды его "подстраховала" штанга. И только один момент на 89-й минуте закончился голом в его ворота – когда после подачи с углового он не дотянулся до мяча, и Салай сумел сравнять счет.

Топовые сейвы Бущана в матче против Фенербахче

на 22-й минуте отразил мяч после удара Валенсии почти с линии поля. Перед тем вовремя вышел из ворот, не дав Кингу как следует пробить по воротам;

во втором тайме на 50-й минуте вовремя вышел из ворот и бросился в ноги Кингу, получившему пас на ход от Эмре Мора;

на 70-й минуте коленом отразил удар Валенсии с пенальти;

на 78-й минуте после подачи со штрафного от Креспо Бущан в прыжке достал мяч, летевший в верхний дальний угол ворот после удара головой от соперника;

Брума на 88-й минуте решил прострелить в штрафную. Но у него мяч "свалился" с ноги, так что случайно получился опасный удар под штангу. Но Бущан в прыжке отреагировал на этот удар;

на 120-й минуте встречи Бущан еще раз продемонстрировал свою замечательную реакцию и прыгучесть, когда дотянулся до мяча после удара Дурсуна головой.

Видео всех сейвов Бущана в матче против Фенербахче