Єврокубки тільки уві сні: форвард збірної України ганебно не влучив з трьох метрів по воротах

Валенсія мала шанси продовжити боротьбу за потрапляння в Лігу конференцій. Втім "кажани" не змогли переграти Райо Вальєкано. а Роман Яремчук став одним з антигероїв зустрічі.

Валенсія – Райо Вальєкано 0:0

В чемпіонаті Іспанії проходять матчі 35 туру Ла Ліги. В одній із зустрічей суботи Валенсія приймала Райо Вальєкано, пише 24 Канал.

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Підстава від Яремчука

"Кажани" програли три останні матчі, тому для збереження шансів на єврокубки підопічним Барахи треба було перемагати мадридців. Нарешті від травми оговтався Роман Яремчук, який ще минулого туру вийшов на заміну.

У матчі проти Райо українець знову опинився на лаві запасних, проте тренер випустив його на 60 хвилині. Буквально одразу ж Роман отримав неймовірний шанс відкрити рахунок.

Проте після прострілу з флангу Яремчук примудрився з 3-4 метрів не влучити у ствір воріт. Зрештою Валенсія так і не змогла забити мадридцям та розписала нульову нічию. Відстань від єврокубкової зони складає тепер шість балів за три тури до фінішу.

Відеоогляд матчу Валенсія – Райо Вальєкано:

Яремчук у сезоні 2023-2024

Нагадаємо, що контракт Яремчука належить бельгійському Брюгге. Влітку минулого року Романа орендувала Валенсія, але повноцінно заграти на "Местальї" українець не зміг.

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У переважній більшості матчів форвард виходив на останні хвилини, а загалом на його рахунку чотири голи у 27-ми зустрічах. Раніше Валенсія вже вирішила не викупляти контракт Яремчука, тому він влітку має повернутися у розташування Брюгге.