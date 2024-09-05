Індійська спортсменка без рук вразила точним пострілом з лука на Паралімпіаді-2024: епічне відео

Параатлетка з Індії Шитал Деві не змогла поборотися за перемогу на Паралімпійських іграх. Втім її постріл ногами з лука вразив вболівальників.

У ці дні в Парижі тривають Паралімпійські ігри-2024. На змагання у столиці Франції з'їхались спортсмени з майже 200 країн світу, які мають проблеми зі здоров'ям, пише 24 Канал.

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Неймовірний постріл

На Паралімпіадах атлети часто шокують своїми успіхами, яких досягають попри фізичні вади. Чергова надихаюча історія сталась у змаганнях зі стрільби з лука серед жінок.

Участь у турнірі брали спортсменки, що прикуті до інвалідного крісла. Особливо серед усіх дівчат виділялась 17-річна Шитал Деві, яка представляла Індію.

Річ у тім, що всі учасниці використовували руки для пострілу, тоді як індійка не могла цього зробити. Дівчині довелось стріляти за допомогою плеча та ніг, вона була унікальною в цьому аспекті у змаганні.

Шитал змогла підкорити публіку одним зі своїх пострілів ногами. Дівчина влучила у саму "десятку", викликавши бурю овацій від вболівальників.

Відео пострілу Шитал Деві:

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Історія хвороби

Попри те, що Деві вилетіла в 1/8 фіналу, фанати аплодували спортсменці стоячи. Зазначимо, що індійка народилася з діагнозом фокомелія. Це є рідкісним захворюванням, яке спричиняє ваду розвитку верхніх та/або нижніх кінцівок.

Довгий час Шитал не думала про спорт взагалі, але перші ж спроби стріляти з лука привернули увагу представника підрозділу стрільців армії Індії. Він вклався у лікування Деві та вигадав для неї особливий метод пострілу з використанням ніг, плеча та щелепи.

Вже за рік після початку активних навчань Шитал запалила на Азійських паралімпійських іграх-2022. Дівчина виграла "золото" в жіночому індивідуальному і змішаному розрядах, а також "срібло" в жіночому парному розряді.