Неймовірний фейл в Німеччині: воротар Баварії допустився дикої помилки в Бундеслізі – відео голу
Александер Нюбель привіз собі гол у грі з Лейпцигом і в підсумку його команда програла розгромно. Зараз німецький воротар виступає в оренді за Штутгарт.
В чемпіонаті Німеччини розпочався другий тур сезону 2023-2024. У стартовій грі вікенду бронзовий призер минулого турніру Лейпциг приймав Штутгарт, пише 24 канал.
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"Бики" були явними фаворитами у парі, але першими пропустили після голу Гірассі. Повернутися у гру "Ред Булл" зміг одразу після перерви і допоміг йому в цьому воротар Штутгарта.
Александер Нюбель допустився дитячої помилки біля власних воріт. Вибиваючи м'яч, німець влучив у ногу Хенрікса, від якого снаряд залетів у ворота.
Відео фейлу Нюбеля:
Схоже, що цей фейл підкосив Нюбеля, адже після цього кіпер пропустив ще чотири м'ячі. Нагадаємо, що кіпер належить Баварії і грає в Штутгарті на правах оренди. За мюнхенців Александер зіграв лише чотири гри.
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Для Лейпцига це дебютна перемога у Бундеслізі цього сезону. У першому турі підопічні Марко Розе програли Баєру (2:3), натомість перед цим "бики" винесли Баварію у грі за Суперкубок (3:0).