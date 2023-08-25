Неймовірний фейл в Німеччині: воротар Баварії допустився дикої помилки в Бундеслізі – відео голу

Александер Нюбель привіз собі гол у грі з Лейпцигом і в підсумку його команда програла розгромно. Зараз німецький воротар виступає в оренді за Штутгарт.

В чемпіонаті Німеччини розпочався другий тур сезону 2023-2024. У стартовій грі вікенду бронзовий призер минулого турніру Лейпциг приймав Штутгарт, пише 24 канал.

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"Бики" були явними фаворитами у парі, але першими пропустили після голу Гірассі. Повернутися у гру "Ред Булл" зміг одразу після перерви і допоміг йому в цьому воротар Штутгарта.

Александер Нюбель допустився дитячої помилки біля власних воріт. Вибиваючи м'яч, німець влучив у ногу Хенрікса, від якого снаряд залетів у ворота.

Відео фейлу Нюбеля:

Схоже, що цей фейл підкосив Нюбеля, адже після цього кіпер пропустив ще чотири м'ячі. Нагадаємо, що кіпер належить Баварії і грає в Штутгарті на правах оренди. За мюнхенців Александер зіграв лише чотири гри.

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Для Лейпцига це дебютна перемога у Бундеслізі цього сезону. У першому турі підопічні Марко Розе програли Баєру (2:3), натомість перед цим "бики" винесли Баварію у грі за Суперкубок (3:0).