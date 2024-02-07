Невдале приземлення: падіння української стрибунки на молодіжному ЧС – відео

7 лютого 2024, 20:48
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Джерело:

Sport.ua

У Словенії триває молодіжний та юніорський чемпіонат світу з лижних видів спорту. У змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну брала участь представниця України Жанна Глухова.

У середу, 7 лютого, у словенській Планіці в рамках молодіжного та юніорського ЧС-2024 з лижних видів спорту відбулися змагання дівчат у стрибках з трампліна. На жаль, невдачею завершилася перша спроба для українки Жанни Глухової.

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Під час виконання стрибка Глухова невдало приземлися, завалившись на лівий бік. Спортсменка втратила рівновагу і впала на трасу. Жанна не змогла самостійно піднятися на ноги і покинула трасу на ношах.

Відео падіння Жанни Глухової

Наразі невідомо, яку саме травму отримала Жанна Глухова. 

"Летюча лижниця" з Івано-Франківщини

  • Жанна Глухова проводить другий професійний сезон у кар'єрі. 
  • У грудні минулого року 16-річна прикарпатська спортсменка виборола сьому місце на Інтерконтинентальному Кубку зі стрибків на лижах з трампліна. Цей результат дозволив їй кваліфікуватися на Кубок світу.
  • Дівчина займається в Івано-Франківський дитячо-спортивній школі.
Автор: Сергій Шаховець