Невдале приземлення: падіння української стрибунки на молодіжному ЧС – відео

У Словенії триває молодіжний та юніорський чемпіонат світу з лижних видів спорту. У змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну брала участь представниця України Жанна Глухова.

У середу, 7 лютого, у словенській Планіці в рамках молодіжного та юніорського ЧС-2024 з лижних видів спорту відбулися змагання дівчат у стрибках з трампліна. На жаль, невдачею завершилася перша спроба для українки Жанни Глухової.

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Під час виконання стрибка Глухова невдало приземлися, завалившись на лівий бік. Спортсменка втратила рівновагу і впала на трасу. Жанна не змогла самостійно піднятися на ноги і покинула трасу на ношах.

Відео падіння Жанни Глухової

Наразі невідомо, яку саме травму отримала Жанна Глухова.

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