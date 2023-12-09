Перший день змагань на етапі Кубка світу з лижної акробатики завершився перемогою Дмитра Котовського. 22-річний спортсмен з Рівного набрав за свій стрибок "фул-фул-дабл фул" 115,84 бала.

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Феноменальний виступ Котовського

Такий результат дав змогу Дмитру випередити на три бали свого найближчого суперника – Пірміна Вернера зі Швейцарії. Цікаво, що минулого вікенду швейцарець здобув "срібло", випередивши на одну сходинку Котовського.

За крок від медалі зупинився ще один український фристайліст – Олександр Окіпнюк. Спортсмен із Закарпаття програв лише 0,47 бала бронзовому призеру Кубка світу Александру Дюшену з Канади.

Дмитро Котовський – чемпіон другого етапу Кубка світу / Yevhen Vialkov

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу сезону 2023/24 Дмитро Котовський здобув бронзову нагороду. Тоді українець набрав 117 балів.