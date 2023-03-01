Олімпійський чемпіон невдало приземлився після стрибка з трампліну: відео моторошного падіння

Петер Превц провів ледь не фатальне тренування перед домашнім чемпіонатом світу з лижних видів спорту. У чемпіона ОІ-2022 у повітрі відстібнулась лижа.

У ці дні в Словенії проходить чемпіонат світу з лижних видів спорту. Однією з дисциплінь є стрибки з трампліну, пише 24 канал.

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Під час одного з тренувань сталося моторошне падіння. Господар змагань Петер Превц невдало приземлився після пробного стрибка.

Під час зльоту у повітря у зіркового словенця відстібнулась лижа у найвищій точці. У підсумку Превц неконтрольовано полетів вниз, жорстко приземлився на спину та пролетів по інерції до кінця схилу.

Відео жахливого падіння:

Як пишуть місцеві ЗМІ, Петера одразу доставили у ліварню. Серйозних пошкоджень, якій загрожують його життю, немає.

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Відзначимо, що словенець є олімпійським чемпіоном 2022 року, а також срібним та бронзовим призером Олімпіади-2014. Крім того, Превц здобував золоті медалі на чемпіонатах світу з польоту на лижах у 2016 та 2022 роках.