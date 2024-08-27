У матчі 1/64 фіналу US Open Йосіхіто Нісіока зустрічався з представником Сербії Міоміром Кецмановичем. У поточному сезоні перша ракетка Японії вигравав турнір в Аталанті.
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Втратив свідомість під час матчу
Після чотирьох сетів рахунок у матчі був рівним – 2:2. Переможець поєдинку повинен був визначитися за підсумком вирішальної партії.
Під час першого гейму п'ятого сету Нісіока несподівано знепритомнів та впав на корт. Одразу ж до нього підбігли медики, які надали японському тенісисту першу допомогу. Йосіхіто не зміг самотужки підвестися на ноги, а тому його вивезли з корту на інвалідному візку.
Згодом спортсмен пояснив причину погіршення самопочуття.
"У мене вже були судоми за рахунку 3:3 у четвертому сеті, а за 5:4 уже не міг подавати. У вирішальному сеті за 0:1 судоми в попереку стали сильнішими, ніж у ногах, і я не міг встати. Потім звело і ноги. У мене були повторювані спазми в лопатках, стегнах і боках.
У мене були проблеми з диханням, але за допомогою бригади мене посадили в інвалідний візок (я просив ноші, але їх не принесли) і вивезли, в процесі мені все ще було погано. Судоми не припинялися близько години", – розповів Нісіока.
Відеоогляд матчу Нісіока – Кецманович
Що відомо про японського тенісиста
- Зазначимо, що у світовому рейтингу ATP Йосіхіто Нісіока займає 53 місце.
- На турнірах серії Грендслему японець виходив у четверте коло Australian Open та Ролан Гаррос у 2023 році.
- Загалом на рахунку першої ракетки Японії три титули турнірів ATP.