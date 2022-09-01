У середу, 31 серпня, пройшов один з центральних матчів 2 туру Серії А. Ювентус приймав на своєму полі аутсайдера чемпіонату Спецію, пише 24 канал.

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За гостів з перших хвилин вийшов грати українець Віктор Коваленко. Проте це не уберегло Спецію від програшу (0:2).

Особливо запам'ятався перший гол Юве, забитий вже на 9 хвилині. Туринці отримали право на стандарт і лідер команди Душан Влахович яскравим ударом пробив воротаря Спеції. М'яч залетів у самісіньку "дев'ятку"!

Відео голу Влаховича:

Як справи у Ювентуса

Під завісу матчу ще відзначився новачок туринців Аркадіуш Мілік. Цей виграш дозволив Ювентусу піднятись на 4 місце в Серії А. До лідера в особі Роми – всього два бали.

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Нагадаємо, що туринці цього року зіграють в груповій стадії Ліги чемпіонів. Суперниками команди Массіміліано Аллегрі стануть ПСЖ, Бенфіка та Маккабі з Хайфи.

Цікавий факт! В чотирьох матчах Серії А цього сезону Влахович забив 4 голи. Це дозволяє йому очолювати бомбардирські перегони чемпіонату Італії.