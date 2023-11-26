Коваленка прорвало: український легіонер Емполі забив в другому матчі поспіль – відео

Гольовий перформанс Руслана Маліновського в Серії А підтримав Віктор Коваленко. Хавбек Емполі вчергове виконав роль джокера.

13-й тур чемпіонату Італії виявився вдалим для українських легіонерів. Свій другий м'яч в поточному сезоні забив Віктор Коваленко, пише 24 Канал.

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Матч Емполі – Сассуоло 27-річний українець розпочав з лави запасних. На 70-й хвилині поєдинку рахунок був 3:2 на користь Сассуоло. Щоб врятувати ситуацію тренер "синіх" випустив Коваленка.

На 86-й хвилині Віктор вдало зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок. Це другий поспіль гол Коваленка в нинішньому чемпіонаті. У попередньому турі українець своїм неймовірним ударом приніс перемогу над Наполі (1:0).

Відео голу Коваленка

На жаль, цей гол не став останнім в цій вогняній битві. На 90+2 хвилині форвард Сассуоло Доменіко Берарді вирвав перемогу для своєї команди. Емполі поступився з рахунком 3:4.