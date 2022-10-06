А як же удар Зубкова: в УЄФА назвали найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів – відео

В УЄФА визначилися з найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів. Переміг удар Ліонеля Мессі по воротах португальської Бенфіки.

Після закінчення третього туру Ліги чемпіонів в УЄФА назвали чотирьох претендентів на звання найкращого голу тижня. Однак серед них не виявилося голу Олександра Зубкова боковими ножицями у ворота Реала.

Детальніше Зубков забив ефектний гол у ворота Реала ударом боковими ножицями: відео

Натомість там були голи Ліонеля Мессі (у ворота Бенфіки), Рафаеля Геррейро (у ворота Севільї), Трента Александер-Арнольда (у ворота Рейнджерс) та Андре Сілви (у ворота Селтіка).

Переміг гол Мессі. Хоча саме взяття воріт не допомогло команді перемогти на виїзді Бенфіку. Матч закінчився внічию 1:1.

Але для Мессі Бенфіка стала 40-ю командою, якій він забивав голи у Лізі чемпіонів. І це оновлення рекорд турніру.

При цьому в попередньому турі Ліги чемпіонів Мессі забив у ворота Маккабі (Хайфа), встановивши рекорд турніру. Адже це була для нього 39-а команда, якій він забивав. Адже до цього він ділив перше місце з Кріштіану Роналду, коли в обох було по 38 команд, яким вони забивали.

Відео голу Мессі, який визнали найкращим в третьому турі Ліги чемпіонів