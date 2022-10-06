После окончания третьего тура Лиги чемпионов в УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего гола недели. Однако среди них не оказалось гола Александра Зубкова боковыми ножницами в ворота Реала.

Детальнее Зубков забил эффектный гол в ворота Реала ударом боковыми ножницами: видео

Там были голы Лионеля Месси (в ворота Бенфики), Рафаэля Геррейро (в ворота Севильи), Трента Александер-Арнольда (в ворота Рейнджерс) и Андре Силвы (в ворота Селтика).

Победил гол Месси. Хотя само взятие ворот не помогло команде победить на выезде Бенфику. Матч закончился вничью 1:1.

Но для Месси Бенфика стала 40-й командой, которой он забивал голы в Лиге чемпионов. И это обновление рекорда турнира.

При этом в предыдущем туре Лиги чемпионов Месси забил в ворота Маккаби (Хайфа), установив рекорд турнира. Это ведь была для него 39-я команда, которой он забивал. Ведь до этого он делил первое место с Криштиану Роналду, когда у обеих было по 38 команд, которым они забивали.

Видео гола Месси, признанного лучшим в третьем туре Лиги чемпионов