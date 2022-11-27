Хорвати покарали канадців за самовпевненість: відео другого голу "картатих" на ЧС-2022
Збірні Хорватії та Канади проводять феєричний матч на ЧС-2022 в Катарі. На останній хвилині першого тайму віцечемпіони повели в рахунку.
Футболісти збірної Канади шокували хорватів в дебюті матчу другого туру групового раунду ЧС-2022. Проте підопічні Златко Даліча зуміли оговтатись після несподіваного початку поєдинку.
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Спочатку нападник Гоффенгайму Андрей Крамарич зрівняв рахунок у матчі. А на 44-й хвилині зустрічі Марко Лівая вивів віцечемпіонів світу вперед.
29-річний форвард Гайдуку отримав пас від Йосипа Юрановича і точно пробив у правий нижній кут воріт канадців.
Відео голу Лівая
Варто зазначити, що в разі поразки збірна Канади покине чемпіонат світу 2022.