Футболісти збірної Канади шокували хорватів в дебюті матчу другого туру групового раунду ЧС-2022. Проте підопічні Златко Даліча зуміли оговтатись після несподіваного початку поєдинку.

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Спочатку нападник Гоффенгайму Андрей Крамарич зрівняв рахунок у матчі. А на 44-й хвилині зустрічі Марко Лівая вивів віцечемпіонів світу вперед.

29-річний форвард Гайдуку отримав пас від Йосипа Юрановича і точно пробив у правий нижній кут воріт канадців.

Відео голу Лівая

Варто зазначити, що в разі поразки збірна Канади покине чемпіонат світу 2022.