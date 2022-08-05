У першому таймі команди не показали нічого видовищного – за п'ять ударів на дві команди – жодного у площину воріт. При цьому гості лише одного разу спромоглися пробити в сторону воріт суперника.

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В другому таймі ситуація дещо виправилася. А на 55-й хвилині Зріньскі опинилися в меншості – захисник Чорлука отримав другу жовту картку.

Попри це, господарі поля таки зуміли вирвати перемогу. На 76-й хвилині матчу команда отримала право на кутовий, подавати який направився Янкович. Він з кута поля закрутив м'яч прямо у ворота. Голкіпер до м'яча не дотягнувся, адже той пролетів по доволі високій дузі над ним. А на дальній штанзі його не підстрахував.

Відео голу Янковича прямим ударом з кутового



Вже наприкінці зустрічі команди догравали в рівних складах. Томашевич отримав попередження від арбітра. Але виявився незгодним з таким рішенням, почавши кричати на нього. За що одразу отримав пряму червону картку та покинув поле.