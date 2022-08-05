В первом тайме команды не показали ничего зрелищного – за пять ударов на две команды – ни одного в створ ворот. При этом гости лишь однажды смогли пробить в сторону ворот соперника.

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Во втором тайме ситуация несколько исправилась. На 55-й минуте Зрински оказались в меньшинстве – защитник Чорлука получил вторую желтую карточку.

Несмотря на это, хозяева поля сумели вырвать победу. На 76-й минуте матча команда получила право на угловой, подавать который направился Янкович. Он с угла поля закрутил мяч прямо в ворота. Голкипер до мяча не дотянулся, ведь тот пролетел по довольно высокой дуге над ним. А на дальней штанге егоникто не подстраховал.

Видео гола Янковича прямым ударом с углового



Уже в конце встречи команды доигрывали в равных составах. Томашевич получил предупреждение от арбитра. Но оказался не согласен с таким решением, начав кричать на него. За что сразу получил прямую красную карточку и покинул поле.