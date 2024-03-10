Поклав, як рукою: український легіонер ударом зі штрафного приніс перемогу Лехії – відео

Українські легіонери роблять погоду у гданській Лехії. У черговому матчі другого польского дивізіону Іван Желізко допоміг здолати команду Подбескідзе.

У неділю, 10 березня, у матчі 23-го туру другого польського дивізіону Лехія грала на виїзді проти Подбескідзе з міста Бельсько-Бяла. У стартовому складі гостей вийшли одразу троє українських легіонерів: воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Іван Желізко, вінгер Максим Хлань, пише 24 Канал.

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Удар в стилі Пірло

У першому таймі команда господарів зусиллями Біди відкрила рахунок. Футболісти Лехії зуміли відігратися на 52-й хвилині. Арбітр призначив штрафний удар, який взявся виконувати Желізко.

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2023 бездоганно виконав стандарт, поціливши у ворота.

Відео голу Желізка

За 11 хвилин до завершення матчу переможний гол забив польський форвард Лехії Кацпер Сезоненко. Після 22-х зіграних турів Лехія очолює турнірну таблицю другого дивізіону. Команда з Гданська набрала 44 бали.

Зазначимо, що четвертий український легіонер Лехії Богдан В'юнник не потрапив до заявки на матч проти Подбескідзе.

Іван Желізко народився у Львові. В Україні на юнацькому рівні грав за Карпати. Наприкінці 2019 року переїхав за кордон. Захищав кольори чеської Карвіни, латвійської Валмієри. З літа 2023 року грає за Лехію. У поточному сезоні зіграв 23 матчі, забив 2 голи та віддав 3 асисти. У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023.