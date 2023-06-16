Захисник з команди АПЛ забив дебютний гол за збірну України в матчі відбору Євро-2024

Національна команда України провалила перший тайм виїзного матчу з Північною Македонією. Проте по перерві підопічні Реброва скоротили розрив у рахунку.

Підопічні Сергія Реброва нічого не змогли протиставити Північній Македонії в першому таймі матчу відбору на чемпіонат Європи-2024. Господарі поля скористалися помилками українців та забили два голи у ворота Трубіна, пише 24 Канал.

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Спочатку Еніс Барді реалізував пенальті за гру рукою Миколи Матвієнка. А згодом хавбек Наполі Еліф Ельмас ефектним ударом шокував футбольних уболівальників України.

Проте на другий тайм українці вийшли із зовсім іншим настроєм. Підопічні Реброва досягли свого на 61-й хвилині поєдинку. Захисник Борнмута Ілля Забарний підключився до розіграшу кутового та головою переправив м'яч у сітку воріт "червоних левів". 2:1 – українці скоротили розрив у рахунку до мінімуму.

Відео голу Забарного

До речі, цей гол став дебютним для Іллі Забарного у синьо-жовтій футболці національної збірної.