На 70-ій хвилині зустрічі Зоря забила свій перший гол у нинішньому сезоні в третьому найпрестижнішому клубному турнірі. "Біло-чорні" відразу відігрались, пише 24 Канал.

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Луганський колектив, який пропустив на 67-ій хвилині, кинувся відразу ж атакувати свого опонента. Зоря затрималась біля карного майданчику суперника та почала виважено будувати свою атаку. Зокрема, "біло-чорні" перевели м'яч з одного флангу на інший, а Ігор Кирюханцев віддав прострільну передачу на "11 метрів". Там м'яч зустрівся із Едуардо Герреро, який відправив його під дальню стійку без шансів для голкіпера, 1:1

Відео голу Зорі: