Костишина не зупинити: черговий гол українця приніс перемогу американському Ель-Пасо
4 червня 2023, 10:59Читать новость на русском
Український півзахисник Ель-Пасо Денис Костишин продовжує демонструвати результативну гру. Гольове чуття не підвело нашого хавбека у дербі з Нью-Мексико.
Команда Дениса Костишина Ель-Пасо у 13 турі USL грала на виїзді з Нью-Мексико. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, який забив український хавбек, пише 24 Канал.
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На 71-й хвилині поєдинку Денис Костишин головою замкнув навіс з лівого флангу партнера по команді. Український хавбек виявився спритнішим за двох захисників та голкіпера, який не чекав такої настирливості від гравця атаки.
Відео голу Костишина
Кар'єра Костишина за океаном
- Нагадаємо, що Денис Костишин став гравцем Ель-Пасо на початку січня 2023 року.
- Його команда виступає в регулярному чемпіонаті USL – другого за силою дивізіону США.
- З початку сезону українець зіграв 12 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 ассист.
- В турнірній таблиці Західної конференції Ель-Пасо посідає друге місце, набравши 25 очок в 12 матчах. Від лідера команда українця відстає на три пункти, але має ще гру в запасі.