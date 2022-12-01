Японія покарала іспанців за самовпевненість: відео голів у ворота "фурії рохи"

Справжню інтригу за вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022 розіграли учасники групи Е. Збірна Японії створила ще одну сенсацію на Мундіалі, обігравши чергового важковаговика.

У Катарі відбулися матчі третього туру групового раунду ЧС-2022. Збірна Японії зуміла обіграти Іспанію у боротьбі за путівку до плей-оф.

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На 48-й хвилині матчу Ріцу Доан фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку впритул до правої стійки.

Відео голу Доана

А за кілька хвилин "самураї" повели в рахунку. Ао Танака скористався пасом-цукеркою Каори Мітоми і пробив по порожніх воротах Іспанії.

Відео голу Танаки

Варто відзначити, що перемога в матчі проти Іспанії подарувала японцям путівку до 1/8 фіналу ЧС-2022.