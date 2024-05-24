Українці в ударі: вихованець Динамо Віктор Циганков відзначився голом та асистом за три хвилини
Жирона потужно почала заключний матч Ла Ліги проти Гранади. Головним героєм першого тайму став Віктор Циганков, який зробив дві результативні дії.
В іспанській Ла Лізі цього вікенду проходять матчі останнього туру сезону 2023-2024. На п'ятницю була винесена зустріч за участю Жирони, яка приймає на своєму полі Гранаду, пише 24 Канал.
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Феєрія українців
Зі старту у складі каталонців з'явились обидва українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Перший тайм пройшов під диктовку Жирони, що вилилось у три голи. До кожного із них був причетний наш земляк.
На 30 хвилині Циганков віддав красивий асист на Еріка Гарсію, який впритул головою пробив кіпера гостей. А вже за три хвилини сам Віктор відзначився голом, замкнувши простріл Гутьєрреса.
Відео результативних дій Циганкова:
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Таким чином Циганков довів свій показник результативності цього сезону до семи голів та семи асистів. Третій же м'яч у ворота Гранади оформив Артем Довбик, який перед перервою реалізував пенальті.
Відео голу Довбика:
Жирона вже гарантувала собі третє місце у сезоні 2023-2024. Це дозволило команді Мічела вперше в історії потрапити до Ліги чемпіонів.