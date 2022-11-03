Успіх Мілана, розгроми від Бенфіки та Реала: всі результати та відео голів ЛЧ за 2 листопада

У восьми матчах середи було забито аж 33 голи, особливо весело було у Мадриді, Хайфі, Варшаві та Мілані. Розповідаємо про основні всі матчі групового раунду Ліги чемпіонів.

У Лізі чемпіонів 2022-2023 підійшов до завершення груповий етап. У середу були відіграні вісім матчів, що допомогло визначити останні дві команди для 1/8 фіналу, пише 24 канал.

До теми Невдалий кінець успішної Ліги чемпіонів: Шахтар з тріском програв Лейпцигу – відео всіх голів

ГРУПА F

Шахтар – Лейпциг 0:4

Голи: Нкунку, 10, Андре Сілва, 50, Собослаї, 62, Бондар, 68 (автогол)

Реал – Селтік 5:1

Голи: Модрич, 6 (пен.), Родріго, 21 (пен.), Асенсіо, 51, Вінісіус, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.

Однією з них міг стати Шахтар, якби подолав Лейпциг у Варшаві. Втім німці виявились на голову сильнішими за українців, забивши чотири "сухих" м'ячі у ворота Трубіна. Таким чином, "бики" слідом за Реалом виходять в плей-офф.

Відеоогляд матчу Шахтар – Лейпциг:

Відеоогляд матчу Реал – Селтік:

Турнірне положення групи F:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 4 1 1 15:6 13 2 Лейпциг 4 0 2 13:9 12 3 Шахтар 1 3 2 8:10 6 4 Селтік 0 2 2 4:15 2

ГРУПА Е

Мілан – Зальцбург 4:0

Голи: Жиру, 14, Круніч, 46, Жиру, 57, Мессіас, 90+1.

Челсі – Динамо Загреб 2:1

Голи: Стерлінг, 18, Закарія, 30 – Петкович, 7.

Остання інтрига дня заключалась у матчі Мілан – Зальцбург. Італійці випереджали іншу команду Ред Булла всього на один бал. Тому перемога австрійців виводила б у плей-офф саме їх.

Втім, як і у грі Шахтаря, фаворит швидко взявся за справу і вже на початок другого тайму зняв усі питання щодо володаря путівки. Рахунок був відкритий на 14 хвилині, коли Жиру замкнув подачу Тоналі з кутового.

По перерві "россонері" забили ще тричі, а героєм усіх епізодів знову став Жиру. Спочатку форвард скинув м'яч на Круніча, який пробив кіпера суперника.

А вже за 11 хвилин сам француз першим зорієнтувався на добиванні у чужому карному майданчику і оформив дубль. Добив суперника Олів'є у компенсований час, віддавши асист на Мессіаса.

Відеоогляд матчу Мілан – Зальцбург:

Таким чином, Мілан посідає друге місце у квартеті, поступаючись лише Челсі. Лондонці змогли подолати Динамо Загреб у матчі, який для них нічого не вирішував. А ось хорватам поразка завадила опинитись у Лізі Європи, туди відправиться Зальцбург.

ВІдеоогляд матчу Челсі – Динамо Загреб:

Турнірне положення групи Е:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Челсі 4 1 1 10:4 13 2 Мілан 3 1 2 12:7 10 3 Зальцбург 1 3 2 5:9 6 4 Динамо Загреб 1 1 4 4:11 4

ГРУПА G

Манчестер Сіті – Севілья 3:1

Голи: Льюїс, 52, Альварес, 73, Марез, 83 – Мір, 31.

Копенгаген – Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Гаральдссон, 41 – Торган Азар, 23.

У групі G всі місця були розписані ще у минулому турі. МанСіті, який забронював собі перше місце, виставив на гру з Севільєю другий склад і все одно здобув комфортну перевагу над іспанцями.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Севілья:

Нервіонці відправляться у Лігу Європи, яку вони вже шість разів вигравали у своїй історії (разом з Кубком УЄФА). У свою чергу Боруссія забронювала за собою другу сходинку і дозволила собі подарувати очки останньому Копенгагену. При чому данці забили перший гол у цій ЛЧ лише в останньому турі.

ВІдеоогляд матчу Копенгаген – Боруссія Дортмунд:

Турнірне положення групи G:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 4 0 2 14:2 12 2 Боруссія Дортмунд 2 3 1 10:5 9 3 Севілья 1 2 3 6:12 5 4 Копенгаген 0 3 3 1:12 3

ГРУПА Н

Ювентус – ПСЖ 1:2

Голи: Бонуччі, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.

Маккабі Хайфа – Бенфіка 1:6

Голи: Шері, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Грімальдо, 69, Рафа Сілва, 73, Араухо, 88, Жоау Маріу, 90+2.

Невеличка інтрига була присутня у останньому квартеті. ПСЖ та Бенфіка вже вийшли до плей-офф і мали у заочній битві з'ясувати, хто посяде перше місце. У той же час Ювентус та Маккабі Хайфа мали рівну кількість очок та претендували на вихід в ЛЄ.

Основна увага була прикута до Турину, де "стара синьйора" билась із французами. Юве та ПСЖ мали переваги над своїми заочними суперниками по різниці м'ячів. Втім, тут фанатів чекала сенсація.

Ювентус та Маккабі програли свої матчі. В Італії все вирішив геній Мбаппе, який записав на свій рахунок гол та асист. А в Ізраїлі Бенфіка розгромила місцевого чемпіона. І тут португальці змогли вирішити складну задачу.

Відеоогляд матчу Ювентус – ПСЖ:

Для виходу на першу сходинку їм треба було громити Маккабі з різницею у п'ять м'ячів. Це вони і зробили (6:1) та повністю зрівнялись із ПСЖ. Нагадаємо, що по особистим зустрічам у них паритет (двічі по 1:1). А тепер ще і різниця м'ячів стала рівною (по 16:7).

Відеоогляд матчу Маккабі – Бенфіка:

Наступним пунктом згідно з регламентом УЄФА є кількість виїзних голів. Саме цей розгром і допоміг Бенфіці випередити ПСЖ (9 проти 6 голів на виїзді у всіх матчах групи) та виграти групу. А Ювентус відправиться підкорювати Лігу Європи.

Турнірне положення групи Н: