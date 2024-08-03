Як Харлан вигризла олімпійське "золото": відео фінальної сутички для України на Іграх-2024

Українська скарбничка на Олімпіаді у Парижі поповнилась першою золотою нагородою. Українські шаблістки стали олімпійськими чемпіонками-2024 у Франції.

У золотому фіналі жіночої командної шаблі Україна була представлена у наступному складі: Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Ольга Харлан. Дівчата змагались за "золото" із суперницями із Південної Кореї.

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Напруга була у повітрі до останнього уколу

Напруга трималась до останньої сутички, коли на доріжку вийшла 5-разова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан. Українська шаблістка створила щось космічне, ліквідувала відставання та вигризла золоту медаль для команди – 45:42.

Після переможного уколу українки та їх тренер не стримували радісних емоцій. Харлан декілька разів на камеру повторювала: "Ми олімпійські чемпіонки".

Відео фінальної сутички на Олімпіаді-2024

Ця медаль стала для Харлан вже другою на Іграх-2024. Нещодавно Ольга завоювала "бронзу" в індивідуальній шаблі, яка стала першою для України на Олімпіаді у Парижі.

Загалом це друге "золото" для фехтувальниці та шоста олімпійська медаль у кар'єрі. Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпіади.