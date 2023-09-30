У Англії засяяла нова українська зірочка: Кухаревич забив дебютний гол за Свонсі – відео
Микола Кухаревич продемонстрував, що валійський колектив не дарма його підписав. Українець уже приносить користь своїй команді.
Микола Кухаревич забив дебютний гол за Свонсі. Нападник долучився до розгромної перемоги "лебедів", пише 24 Канал.
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З почином!
Валійський колектив виявився сильнішим за Міллуолл в. Ба більше, Свонсі надзвичайно впевнено тріумфував в рамках 9-го туру Чемпіоншипу, оскільки переміг із рахунком 3:0. Микола Кухаревич розпочав матч на лаві запасних, тому мав не так багато часу, аби принести користь своїй команді.
Українець з'явився на полі відразу по перерві за рахунку 1:0. Під завісу матчу нападник все ж зміг поставити крапку в матчі. На 79-ій хвилині гри в сторону Кухаревич пішла подача. Молодий нападник, у свою чергу, завис у карному майданчику суперника та головою замкнув точно передачу свого партнера по команді. У голкіпер Міллуоллу не було шансів врятувати ворота після удару Миколи.
Відео голу Кухаревича:До речі. У стані представника Чемпіоншипу Сандерленді виступає ще один український нападник Назарій Русин, котрий також встиг відзначитись дебютною результативною дією у футболці "чорних котів".
Нагадаємо, що Кухаревич приєднався до Свонсі в липні 2023-го року. Валійський колектив виплатив французькому Труа, якому належав Микола, 2 мільйони євро за трансфер талановитого нападника. Українець встиг провести уже 7 матчів за "лебедів", проте до гри із Міллуоллом голами та асистами не відзначався. Суонсі посідає 19-у сходинку в Чемпіоншипі після 9 зіграних турів.
Кар'єра Кухаревича
- Свій шлях нападник розпочав у Волині, де грав за юніорську команду. Згодом форвард перебрався у львівський Рух, який відкрив йому шлях у європейський футбол.
- За "жовто-чорних" Кухаревич провів поєдинки та забив 4 гола. Один з них виглядав просто шедеврально.
- Гравець перебрався у стан французького Труа, з якого спочатку поїхав в оренду до бельгійського Ауд-Геверле, а згодом шотландському Хіберніану, де у 15 матчах забив 5 голів та віддав 1 асист.
- Наразі Transfermarkt оцінює Миколу у 500 тисяч євро, хоча й Свонсі виплатив за українця в 4 рази більше.