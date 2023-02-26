Циганков набирає оберти: вихованець Динамо відзначився асистом у чемпіонаті Іспанії – відео

Вінгер збірної України приносить користь своїй новій команді у другій грі поспіль. Цього разу асист від Віктора допоміг Жироні відкрити рахунок у матчі з Атлетіком.

Іспанська Жирона проводить свій поєдинок 23 туру Ла Ліги, пише 24 канал. Каталонці відправились на виїзд до Атлетіка, який є конкурентом в боротьбі за єврокубки.

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Вдруге поспіль до старту команди потрапив Віктор Циганков, який перебрався в Іспанію з Динамо в січні. Минулої гри українець оформив гол+пас. Цього разу вінгер теж не підвів тренера.

Вже на четвертій хвилині Циганков записав до свого активу асист. Віктора на вході у карний майданчик побачив вільного партнера Алейша Гарсію та віддав йому під удар. Іспанець красивим пострілом прошив Унаї Сімона.

Відео асисту Циганкова:

. 25-річний Циганков перебрався в Жирону з Динамо за 5 мільйонів євро. Контракт із каталонцями підписаний до 2027 року.