Испанская Жирона проводит свой поединок 23 тура Ла Лиги, пишет 24 канал. Каталонцы отправились на выезд в Атлетик, который является конкурентом в борьбе за еврокубки.

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Во второй раз к старту команды попал Виктор Цыганков, перебравшийся в Испанию из Динамо в январе. В прошлую игру украинец оформил гол+пасс. В этот раз вингер тоже не подвел тренера.

Уже на четвертой минуте Цыганков записал в свой актив ассист. Виктора на входе в штрафную увидел свободного партнера Алейша Гарсию и отдал ему под удар. Испанец красивым выстрелом прошил Унаи Симона.

Видео ассиста Цыганкова:

Напомним. 25-летний Цыганков перебрался в Жирону из Динамо за 5 миллионов евро. Контракт с каталонцами подписан до 2027 года.