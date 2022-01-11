Віддала лише один гейм: Цуренко з розгромної перемоги стартувала у кваліфікації Australian Open

Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації Australian Open. Тенісистка з України перемогла Анкіту Рейну з Індії.

Леся Цуренко – Анкіта Рейна 2:0 (6:1, 6:0)

Українка лише за 52 хвилини здолала індійську суперницю. Цуренко у двох сетах завершила поєдинок.

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Леся віддала Рейні перший гейм у зустрічі, який став останнім для опонентки за цілу гру. У першому сеті Анкіта у сьомому геймі спробувала нав'язати свій теніс та повернутись у боротьбу за рахунку 5:1. Але українка використала другий сет-пойнт та залишила партію за собою – 6:1.

У наступній партії, яка стала останньою у матчі, українська тенісистка розгромила суперниць. Цуренко взяла партію під нуль – 6:0.