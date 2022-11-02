Відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, – Йовічевіч про поразку Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своїми враженнями про матч Ліги чемпіонів, в якому "гірники" поступилися РБ Лейпцигу.

Шахтар поступився РБ Лейпциг з рахунком 0:4 та посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Відтак команда продовжить свої виступи в Лізі Європи.

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Після матчу головний тренер українського клубу відзначив рівень суперника. Матч проти Шахтаря став для РБ Лейпциг десятим, в якому вони не програють

"Вони грають на піку форми, через перемоги набрали впевненості й дуже впевнено виглядають. Доказ – останні матчі. Команда взагалі не програє і переграє Реал, забиваючи тричі та маючи змогу забити ще. Мусимо поважати її", – розповів Ігор Йовічевіч.

Хоча серед причин поразки, головний наставник Шахтаря відзначив і психологічний тиск, який був на його команду. Адже Шахтарю треба було лише перемагати в цьому матчі, щоб виходити в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Сьогодні ми відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, що, можливо, можемо зробити ту величезну історію, яка стояла як задача перед нами. Мусиш вірити, що це можливо. Та відповідальність змушує помилятись у першому, другому, третьому... Три голи привезли собі. То і є той тиск", – зазначив Ігор Йовічевіч.

Водночас він відзначив команду. Адже перед стартом Ліги чемпіонів мало хто давав "гірникам" будь-які шанси. натомість команда набрала шість очок та до останнього претендувала на вихід з групи. І продовжить виступ в Лізі Європи.

"Такі ситуації, такі поразки дають мені думати, що мусимо більше цінувати те, що зробили. Не хочу зараз робити трагедію, тому що грали проти дуже якісного опонента, який заслуговує бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми показали, що ми – команда, і залишаємось командою, коли програємо. Вони перемогли заслужено", – підсумував Йовічевіч.