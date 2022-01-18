Відбувається багато подій, – промоутер Усика загадково висловився про реванш із Джошуа
18 січня 2022 , 08:44Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про організацію реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
За словами Красюка, найближчим часом з'явиться інформація щодо наступного поєдинку Усика.
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"Наразі відбувається багато подій. Скоро ми все розкриємо. Бій із Джошуа – основний варіант для нас", – сказав Красюк.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Перший бій між боксерами відбувся 25-го вересня 2021 року у Лондоні. Український боксер здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.
- У контракті на перший поєдинок був передбачений реванш для Джошуа, якщо він зазнає поразки. Британець активував цю опцію відразу після поразки.
- Усик і Джошуа мають час до квітня, щоб організувати реванш. Бій може відбутися у Великій Британії, на Близькому Сході та навіть в Україні.