Очільник УАФ запевнив, що повернення кубкового турніру є головним завданням для тих, хто займається графіком матчів. Також Андрій Павелко зауважив, що отримав прохання від українських клубів, які просять, аби участь у Кубка була не обов'язковою.

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Павелко: Ми розуміємо їхні ризики, і були на їх боці

Президент УАФ відверто розповів, що усі добре розуміють ризик, на який підуть клуби, тому готові взяти до уваги прохання команд.

Повернення Кубка України – головне завдання для тих, хто опрацьовує календар. Щоб клуби УПЛ та ПФЛ ухвалювали рішення вже з календарем матчів. Самі команди просять, щоб участь не була обов'язковою цього року, і ми розуміємо їхні ризики, і були на їх боці,

– заявив Павелко.

Нагадаємо, що торік Кубок України був призупинений на стадії чвертьфіналів через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом стало відомо, що УАФ відновить внутрішній чемпіонат усіх ліг, але питання Кубка не розглядалось. Дещо пізніше УПЛ та ПФЛ звернулась до клубів із питання можливого відновлення кубкових змагань у другій частині сезону-2022/2023.

Однак більшість клубів були проти такого проведення Кубка. Цьому рішенню передувало декілька проблем – логістика переїзду команд, організація матчів за умов війни в Україні та малу кількість вільних дат у футбольному графіку українських клубів.