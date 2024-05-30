Україна дізналася суперників у відборі на Євро-2026 з футзалу: результат жеребкування
У четвер, 30 травня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікації на чоловіче Євро-2026 з футзалу. За його результатами, збірна України отримала суперників у своєму квартеті.
"Синьо-жовті" потрапили до четвертого (найрейтинговішого) кошика команд перед жеребкуванням. Тому серед збірних, з якими не могла зіграти збірна України були – Португалія, Іспанія, Казахстан, Хорватія, Фінляндія, Франція, Польща, Словенія та Сербія, пише 24 Канал.
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З ким зіграє Україна у відборі на ЧЄ-2026 з футзалу
Усього участь у жеребкуванні взяли 40 національних команд. Їх розділили на 10 груп, у кожній з яких опинилися по чотири збірні.
У фінальному турнірі зіграють переможці груп, а також чотири команди, які стануть найкращими, за підсумками плей-оф, серед збірних, які фінішують другими.
Зазначимо, що перед жеребкуванням Україна була розведена зі збірною Білорусі, яка увійшла до списку команд з третього кошика. У результаті, "синьо-жовті" потрапили до групи 1.
Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу
- Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр
- Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта
- Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина
- Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія
- Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція
- Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія
- Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра
- Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія
- Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія
- Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія
Нагадаємо, що на Євро-2022 Україна дійшла до півфіналу змагань, проте залишилася без медалей, чинним чемпіоном континенту є Португалія.