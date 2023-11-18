Збірна України вилетіла на вирішальний матч відбору Євро-2024: фото

Команда Сергія Реброва завершила тренувальний збір у польському Гданську. Попереду "синьо-жовтих" очікує надважливий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

У рамках підготовки до матчу з Італією збірна України провела міні-збір у Польщі. Підготовка в Гданську тривала майже тиждень.

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Ігрову паузу "синьо-жовті" заповнили тренувальним матчем проти Лехії. Команда Сергія Реброва без проблем обіграла представника другого польського дивізіону з рахунком 2:0. У збірній України голами відзначилися Олександр Піхальонок та Єгор Назарина.

У суботу, 18 листопада, "синьо-жовті" вирушили до німецького Леверкузена. Там на місцевому стадіоні "БайАрена" відбудеться ключова гра для національної збірної України. Зустріч з італійцями пройде 20 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наших хлопців влаштує лише переможний результат. В такому випадку Україна фінішує на другому місці групи С та здобуде пряму путівку на Євро-2024.

Збірна вирушила до Леверкузена / УАФ