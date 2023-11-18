Номінально домашній поєдинок збірна України зіграє в Німеччині. Гра проти Італії пройде на стадіоні "БайАрена" у Леверкузені. Підопічних Сергія Реброва влаштує тільки перемога, пише 24 Канал.

До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Напередодні матчу збірна Італії розгромила Північну Македонію з рахунком 5:2. Чинні чемпіони Європи вкотре підтвердили свій клас, не дивлячись на значні кадрові проблеми. Варто визнати, що команда Лучано Спаллетті з успіхом може вийти зі складної ситуації. Тож нашим футболістам необхідно докласти максимум зусиль, щоб здобути бажану перемогу.

Перед очною зустріччю обидві збірні набрали по 13 очок. Проте завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів італійці займають другу сходинку групи С. У поєдинку проти України "скуадру адзурру" влаштовує навіть нічия.

Перша зустріч суперників у рамках відбору Євро-2024 завершилася з рахунком 2:1 на користь італійців. Тоді у "скуадри адзурри" дублем відзначився Давіде Фраттезі, а у "синьо-жовтих" один м'яч відквитав Андрій Ярмоленко.

Де дивитись матч Україна – Італія

Трансляція матчу Україна – Італія буде доступна для перегляду як по телебаченню, так і онлайн. У цифровому мовленні T2 поєдинок буде доступний на усіх регіональних телеканалах Суспільного: (Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Львів тощо). Трансляція також буде доступна користувачам кабельного телебачення.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде здійснюватися медіасервісом MEGOGO. Вона буде доступна на каналах "Футбол Перший" та в розділі "Спорт". Передматчева студія з експертами розпочнеться о 20:30. Вирішальний поєдинок Україна – Італія коментуватимуть Віталій Кравченко та Роберто Моралес.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на сайті 24 Каналу.

Не пропустіть! Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.