В рамках подготовки к матчу с Италией сборная Украины провела мини-сбор в Польше. Подготовка в Гданьске продолжалась почти неделю.

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Игровую паузу "сине-желтые" заполнили тренировочным матчем против Лехии. Команда Сергея Реброва без проблем обыграла представителя второго польского дивизиона со счетом 2:0. В сборной Украины голами отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина.

В субботу, 18 ноября, "сине-желтые" отправились в немецкий Леверкузен. Там на местном стадионе "БайАрена" состоится ключевая игра национальной сборной Украины. Встреча с итальянцами пройдет 20 ноября и начнется в 21:45 по Киеву. Наших ребят устроит только победный результат. В таком случае Украина финиширует на втором месте группы С и получит прямую путевку на Евро-2024.

Сборная отправилась в Леверкузен / УАФ