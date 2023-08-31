Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився зі списком 26 футболістів, які візьмуть участь у вересневих матчах. У порівнянні з попереднім збором в складі англійців відбулося кілька змін.

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Вибір Саутгейта

До заявки збірної Англії потрапили одразу чотири футболісти з лондонського Арсеналу: Аарон Ремсдейл, Деклан Райс, Букайо Сака та Едді Нкетіа. Проте поза списком опинився травмований захисник Джон Стоунз (Манчестер Сіті) та одноклубник Мудрика Рахім Стерлінг.

Загалом Саутгейт викликав шість новачків, яких не було на червневих матчах команди: захисники Бен Чілвелл, Леві Колвілл, Льюїс Данк, Фікайо Томорі, хавбек Джуд Беллінгем та нападник Едді Нкетіа. Дебютантами англійців стали Едді Нкетіа та Леві Колвілл.

Склад збірної Англії

Воротарі: Сем Джонстоун (Крістал Пелас), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Сем Джонстоун (Крістал Пелас), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал) Захисники: Бен Чілвелл та Леві Колвілл (обидва – Челсі), Льюїс Данк (Брайтон), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті)

Бен Чілвелл та Леві Колвілл (обидва – Челсі), Льюїс Данк (Брайтон), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті) Півзахисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлагер (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Арсенал)

Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлагер (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Арсенал) Нападники: Еберечі Езе (Крістал Пелас), Філ Фоден, Джек Ґріліш (обоє – Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака, Едді Нкетіа (обидва – Арсенал), Каллум Вілсон (Ньюкасл)

Склад збірної Англії / twitter.com/SkyFootball

Нагадаємо, що збірна Англії лідирує в групі С відбору Євро-2024. Команда Саутгейта набрала максимальну кількість очок у 4 матчах – 12.

У березні збірна України на "Вемблі" поступилася "Трьом левам" з рахунком 0:2. Тоді діями "синьо-жовтих" керував Руслан Ротань.

Важливо! Матч Україна – Англія відбору Євро-2024 відбудеться 9 вересня на "Тарчинський Арені" у Вроцлаві. В активі підопічних Сергія Реброва 6 очок у 3 матчах та друге місце в групі С.