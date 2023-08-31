Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со списком 26-ти футболистов, которые примут участие в сентябрьских матчах. По сравнению с предыдущим сбором в составе англичан произошло несколько изменений.

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Выбор Саутгейта

В заявку сборной Англии попали сразу четыре футболиста из лондонского Арсенала: Аарон Ремсдейл, Деклан Райс, Букайо Сака и Эдди Нкетиа. Однако вне списка оказался травмированный защитник Джон Стоунз (Манчестер Сити) и одноклубник Мудрика Рахим Стерлинг.

В общей сложности Саутгейт вызвал шесть новичков, которых не было на июньских матчах команды: защитники Бен Чилвелл, Леви Колвилл, Льюис Данк, Фикайо Томори, хавбек Джуд Беллингем и нападающий Эдди Нкетия. Дебютантами англичан стали Эдди Нкетиа и Леви Колвилл.

Состав сборной Англии

Вратари: Сэм Джонстоун (Кристалл Пелас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Сэм Джонстоун (Кристалл Пелас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал) Защитники: Бен Чилвелл и Леви Колвилл (оба – Челси), Льюис Данк (Брайтон), Марк Гуэхи (Кристалл Пелас), Гарри Магвайр (Манчестер Юнайтед), Фикайо Томори (Милан), Киран Трипьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер) )

Бен Чилвелл и Леви Колвилл (оба – Челси), Льюис Данк (Брайтон), Марк Гуэхи (Кристалл Пелас), Гарри Магвайр (Манчестер Юнайтед), Фикайо Томори (Милан), Киран Трипьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер) ) Полузащитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Джордан Гендерсон (Аль-Иттифак), Джуд Беллингем (Реал), Конор Галлагер (Челси), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал)

Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Джордан Гендерсон (Аль-Иттифак), Джуд Беллингем (Реал), Конор Галлагер (Челси), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал) Нападающие: Эберечи Эзе (Кристалл Пелас), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария, Германия), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака – Эдди Нкетиа, Каллум Уилсон (Ньюкасл)

Состав сборной Англии / twitter.com/SkyFootball

Напомним, что сборная Англии лидирует в группе С отбора Евро-2024. Команда Саутгейта набрала максимальное количество очков в 4 матчах – 12.

В марте сборная Украины на "Уэмбли" уступила "Трем львам" со счетом 0:2. Тогда действиями "сине-желтых" руководил Руслан Ротань.

Важно! Матч Украина – Англия отбора Евро-2024 состоится 9 сентября на "Тарчинской Арене" во Вроцлаве. В активе подопечных Сергея Реброва 6 очков в 3 матчах и второе место в группе С.