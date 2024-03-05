З усіма лідерами та гравцями з Росії: Боснія і Герцеговина оголосила заявку на гру проти України

Вже 21 березня футбольні збірні України та Боснії і Герцеговини зіграють у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. 5 березня суперник команди Сергія Реброва оголосив фінальну заявку на гру проти "синьо-жовтих".

Тренерський штаб на чолі з Саво Мілошевічем включив у заявку 27 футболістів. У списку є усі топові обличчя цієї європейської збірної.

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Заявка Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрагим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич.

Захисники: Амар Дедич, Юсуф Газибегович, Елдар Чивич, Сеад Колашинац, Анел Ахмедходжич, Адріан Баришич, Деннис Хаджикадунич, Ренато Гойкович, Нихад Муякич.

Півзахисники: Раде Крунич, Гойко Цимирот, Іван Башич, Беньямин Тахирович, Міралем П’янич, Деніс Хусейнбашич, Харис Хайрадинович, Амар Рахманович.

Нападники: Едін Джеко, Ермедин Демирович, Харис Табакович, Неманья Билбія, Саїд Хамулич, Смаїл Превл’як, Дал Варешанович.

Цікаво, що є у списку футболісти, які виступають у ворожій Росії – Гойкович, Башич, Рахманович та Хамулич.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня о 21:45 за київським часом. Господарями цього півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 будуть боснійці.

Переможець їх протистояння вийде у фінал відбору на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться у Німеччині, де зіграє проти тріумфатора поєдинку Ізраїль – Ісландія (21 березня).

Відзначимо, що Міністерство молоді та спорту України 4 березня оприлюднило основний та резервний список збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини. Однак цей склад є попереднім і не офіційним на важливу гру відбору на Євро.

До 10 березня на офіційному сайті УАФ з'явиться остаточний список гравців, які допоможуть команді Реброва у відбірковому поєдинку.