Вибір Спалетті: кого викликав новий тренер збірної Італії на матч проти України

Збірна Італії визначилася зі складом команди на найближчі два матчі відбору чемпіонату Європи-2024. В заявку "Скуадри Адзурри" потрапили 29 футболістів.

Національна збірна Італія однією з останніх визначилася із заявкою. Річ у тім, що "Скуадру Адзурру" нещодавно очолив екснаставник Наполі Лучано Спалетті, який тільки розпочав виконання своїх обов'язків.

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В список обраних потрапили 29 футболістів, в тому числі 4 голкіпери. Дебютний виклик до збірної отримав захисник Лаціо Ніколо Казалі. Колишню команду Спалетті Наполі представлять чотири футболісти: Алекс Мерет, Джованні Ді Лоренцо, Маттео Політано та Джакомо Распадорі. Також отримав виклик до "Скуадри Адзурри" одноклубник Руслана Маліновського Маттео Ретегі.

Склад збірної Італії

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель (Лаціо, Італія), Алекс Мерет (Наполі, Італія), Гуільєльмо Вікаріо (Тоттенгем, Англія)

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель (Лаціо, Італія), Алекс Мерет (Наполі, Італія), Гуільєльмо Вікаріо (Тоттенгем, Англія) Захисники: Алессандро Бастоні (Інтер, Італія), Крістіано Бірагі (Фіорентина, Італія), Ніколо Казале (Лаціо, Італія), Джованні Ді Лоренцо (Наполі, Італія) Федеріко Ді Марко (Інтер, Італія), Маттео Дарміан (Інтер, Італія), Джанлука Манчіні (Рома, Італія), Джорджо Скальвіні (Аталанта, Італія), Леонардо Спінаццола (Рома, Італія), Алессіо Романьолі (Лаціо, Італія)

Алессандро Бастоні (Інтер, Італія), Крістіано Бірагі (Фіорентина, Італія), Ніколо Казале (Лаціо, Італія), Джованні Ді Лоренцо (Наполі, Італія) Федеріко Ді Марко (Інтер, Італія), Маттео Дарміан (Інтер, Італія), Джанлука Манчіні (Рома, Італія), Джорджо Скальвіні (Аталанта, Італія), Леонардо Спінаццола (Рома, Італія), Алессіо Романьолі (Лаціо, Італія) Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер, Італія), Мануель Локателлі (Ювентус, Італія), Лоренцо Пеллегріні (Рома, Італія), Давіде Фраттезі (Інтер, Італія), Маттео Пессіна (Монца, Італія), Браян Крістанте (Рома, Італія), Сандро Тоналі (Ньюкасл, Англія)

Ніколо Барелла (Інтер, Італія), Мануель Локателлі (Ювентус, Італія), Лоренцо Пеллегріні (Рома, Італія), Давіде Фраттезі (Інтер, Італія), Маттео Пессіна (Монца, Італія), Браян Крістанте (Рома, Італія), Сандро Тоналі (Ньюкасл, Англія) Нападники: Федеріко К'єза (Ювентус, Італія), Вілфрід Ньонто (Лідс, Англія), Чіро Іммобіле (Лаціо, Італія), Маттео Політано (Наполі, Італія), Джакомо Распадорі (Наполі, Італія), Маттео Ретегі (Дженоа, Італія), Маттіа Дзаканьї (Лаціо, Італія), Ніколо Дзаньоло (Астон Вілла, Англія)

Склад збірної Італії / twitter.com/Azzurri

Зазначимо, що у вересні збірна Італія зіграє два матчі відбору на Євро-2024. 9 числа підопічні Спалетті зіграють у Скоп'є з командою Північної Македонії, а 12 вересня прийматимуть Україну в Мілані.

В турнірній таблиці групи С Італія займає третю сходинку. На рахунку "Скуадри Адзурри" 3 очка після двох матчів.